"Le Venezuela bolivarien est une source d'inspiration pour nous, nous saluons la victoire de Maduro !", notait dans un tweet Jean-Luc Mélenchon à l'occasion d'un rassemblement de soutien au chef de l'État vénézuelien. Alors que le pays est secoué par de vives tensions, le tweet du leader de la France Insoumise a brusquement refait surface.



Au micro de RTL, Adrien Quatennens est revenu sur cette allocution. Il a tenu à rappeler le contexte dans lequel ce tweet avait été posté. "À l'époque où l'on faisait l'éloge du Venezuela, il y avait une situation économique qui était beaucoup plus florissante qu'aujourd'hui. Il y a une politique redistributive très forte, le Venezuela a sorti beaucoup de gens de la pauvreté et cela nous inspirait", a justifié le député.

120 morts dans les manifestations

Au Venezuela, les manifestations sont devenues le quotidien des habitants depuis plusieurs mois. Au moins 120 personnes ont trouvé la mort dans les vives tensions qui ont secoué le pays. Dimanche 30 juillet, alors que se déroulait l'élection d'une Assemblée constituante, de violents affrontements ont éclatés entre opposants au régime et forces de l'ordre.

Selon le député, ces tensions sont le fruit d'une confrontation entre deux camps politiques, avec d'un côté la droite et de l'autre l'extrême-droite, "notamment soutenue par les États-Unis d'Amérique". "On n'a pas d'un côté un camp qui mate son peuple (...) On est en train de nous faire croire que Maduro est responsable de la crise de tout point de vue. Bientôt vous verrez Trump intronisé comme sauveur (...) Mais ne soyons pas dupes des confrontations politiques qui existent", a souligné Adrien Quatennens.

Nicolás Maduro qualifié de dictateur ? "Il faut se garder de toute caricature"

Tenu comme principal responsable des affrontements qui divise le pays, Nicolás Maduro a été qualifié de "dictateur" par les États-Unis. Un terme réfuté par le député de la France insoumise qui appelle à "se garder de toute caricature". Selon lui, il est important d'analyser les réelles origines de la crise du pays. "Il y a d'abord une grave crise économique, une inflation criante; des problèmes liés à la chute du pétrole qui font que ces politiques redistributives sont maintenant compliquées. Mais ça ne tient pas à une mauvaise gestion", a-t-il martelé.