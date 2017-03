François Fillon ne donnera finalement pas le nom de ses ministres

publié le 13/03/2017 à 10:33

S'il était le candidat d'une élection imperdable, François Fillon est aujourd'hui en pleine tourmente depuis les révélations du Canard enchaîné en février dernier. L'ancien premier ministre devrait probablement être mis en examen mercredi 15 mars. En outre, les scandales se poursuivent dans les rangs du candidat de la droite et du centre, une nouvelle fois secoué pour une affaire de costumes dimanche 12 mars.





Face à de tels remous, François Fillon a décidé de changer de stratégie. Alors qu'il avait promis de dévoiler son gouvernement avant même le premier tour de l'élection présidentielle, le candidat a aujourd'hui "changé d'avis, en raison de la crise que l'on vient de traverser". "Ça fait un mois que je suis attaqué de tous les côtés. Ça a conduit à des tensions au sein de ma propre famille politique et qui m'ont amené à faire appel à une sorte de mobilisation populaire", a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Désormais, la priorité pour François Fillon est "le rassemblement de sa famille politique". "Il me reste six semaines avant le premier tour. Je vais les consacrer au rassemblement de ma famille politique, et à la défense du programme", a-t-il lancé assurant que le nom du premier ministre ou des ministres ne serait "sans doute pas" connu avant l'élection présidentielle.