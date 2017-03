Baroin et la délicate mission de rassembler autour de Fillon

François Fillon et François Baroin, le 7 février 2017

publié le 09/03/2017 à 16:26

François Fillon souhaite influer un nouveau souffle à sa campagne électorale. Ce nouveau départ se matérialise par une nouvelle équipe de campagne, dévoilée par le candidat de la droite et du centre ce jeudi 9 mars. Les sarkozystes y font leur retour en force. Christian Jacob occupe désormais le poste de "coordinateur de campagne". Luc Chatel devient, lui, le porte-parole de François Fillon et aussi le président des comités de soutien.



Jusqu'à présent conseiller politique de François Fillon, François Baroin doit désormais relever la délicate mission du "rassemblement". François Fillon "a demandé à François Baroin de travailler sur le rassemblement, à la fois de notre famille politique et de toutes les sensibilités autour de sa candidature", a expliqué Luc Chatel à la sortie d'une réunion du comité de campagne.

Une "pièce maîtresse" de la campagne

Cette tâche s'annonce difficile pour le sarkozyste car Les Républicains se sont divisés entre les pro et anti-Fillon, notamment après les nombreuses défections qui ont amoindri son équipe de campagne. Le Monde explique : "Sachant rester discret tout en étant actif, prompt à sentir l’évolution des rapports de forces, François Baroin s’est imposé comme une pièce maîtresse du dispositif qui va être reconstitué autour de François Fillon". La veille de l'annonce de la nouvelle équipe de campagne, François Baroin a tenu un meeting à Châteaurenard, dans les Bouches-du-Rhône. "Je ferai tout, à la place qui est la mienne et que François Fillon aura choisie, pour rassembler notre famille", a-t-il déclaré.

Une source fillioniste explique ce choix à l'AFP. "La priorité était de donner des gages aux sarkozystes", mais "l'équipe va s'élargir forcément" ensuite. D'après lui, "l'attitude des sarkozystes a été plus clean que celle des juppéistes" dans les semaines passées. Et de conclure : "Au moins, quand les sarkozystes vont à la bataille, c'est clair et net".