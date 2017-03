publié le 13/03/2017 à 08:17

Deux choses changent dans le nouveau programme de François Fillon. Ce sont plutôt des inflexions que des révolutions. D'abord le gain de pouvoir d’achat pour les salariés, qui est un peu plus important que dans la version initiale (350 euros par an et par personne), sous la forme de baisse des cotisations sociales. Cela représente un coût supplémentaire de 2,5 milliards d'euros. Ensuite, l’augmentation de deux points de TVA sera limitée au taux normal, aujourd'hui à 20%. Le taux réduit (10%) ne sera pas modifié.



Ces changements ont tous les deux la même signification. Ce sont des gestes à destination des ménages, et en particulier des ménages modestes qui, jusqu'ici, dans la première version du programme Fillon, n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au plan politique, ils rééquilibrent un peu l'offre Fillon. Ils le recentrent et lui permettent de mieux contrer Emmanuel Macron. Ils s'ajoutent à la refonte sérieuse, elle, du programme sur la Sécurité sociale, où François Fillon avait carrément fait marche arrière, après avoir envisagé une lourde réforme qui visait à réduire la couverture de l’assurance médicale.

Pour le reste, c’est toujours la thérapie de choc, qui tient en deux chiffres pour ce qui est de l'État : 100 milliards d’euros de baisse de dépenses publiques, 500.000 fonctionnaires en moins. Cela tient en deux chiffres pour ce qui est du salarié : suppression des 35 heures et retraite à 65 ans.

À cela on ajoute des baisses d'impôts, principalement sur le capital et sur les entreprises. On dit thérapie de choc parce qu’il s'agit de diminuer massivement la part de l'État dans l’économie, en espérant que le privé prenne le relais.