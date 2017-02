publié le 14/02/2017 à 09:19

François Fillon n'est plus sur le podium des personnalités politiques attirant le plus de sympathie. Malgré une baisse de trois points, Emmanuel Macron domine toujours le classement, avec 37%, suivi par Alain Juppé, qui, s'il n'est plus dans la course à la présidentielle, suit le candidat d'En Marche ! avec 35%. La cote de popularité de Benoît Hamon, qui a gagné la primaire de la gauche le 29 janvier, s'envole et atteint les 33%, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, selon un baromètre Odoxa réalisé pour L'Express, la presse quotidienne régionale et France Inter.



Les affaires d'emplois fictifs présumés occupés par des proches de François Fillon semblent le faire plonger. Le candidat patauge. Il perd 10 points et atteint les 22% de sympathie. Chez les sympathisants de droite, sa cote perd 14 points. Marine Le Pen reste stable avec 25% de popularité, contre 30% pour François Bayrou qui gagne 2 points.

Parmi les personnes interrogées, François Hollande gagne un point de popularité. 21% de ce panel trouve que le chef de l'État est un bon président de la République. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve perd 1 point d'opinions favorables et reste plus ou moins stable avec 40% de sympathie parmi les sondés.