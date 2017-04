François Fillon déclare ne pas parvenir à mettre de l'argent de côté

publié le 03/04/2017 à 11:58

Voilà une assertion qui peut étonner, au vu des récentes déclarations de patrimoine des prétendants à l'Élysée, publiée sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), mercredi 22 mars. Parmi les 11 candidats à la présidentielle, François Fillon se classe à la troisième position en terme de patrimoine, jouissant d'actifs à hauteur de plus d'un million d'euros. Des déclarations, rappelle la HATPV, qui "n'ont fait l'objet d'aucun contrôle [...] Néanmoins, elles sont certifiées sur l'honneur par chaque candidat".



Invité de BFMTV ce lundi 3 avril, François Fillon a été interrogé sur la gestion de son argent personnel. "Est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté ?", lui a-t-on demandé. Une interrogation à laquelle le candidat Les Républicains à l'élection présidentielle a répondu "moi, personnellement ? Non".

En pleine tourmente générée par le "Penelope Gate" et les soupçons d'emplois fictifs pesant sur l'épouse du Sarthois et deux de ses enfants qui ont entraîné sa mise en examen, le député de Paris avait déjà levé le voile sur son patrimoine, le 6 février 2017 lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il avait fait état de multiples comptes bancaires - faisant machine arrière sur son affirmation de n'en détenir qu'un seul - et de ses possessions immobilières.