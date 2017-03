François Fillon a-t-il reçu une convocation des juges d'instruction ?

et Marie-Pierre Haddad

publié le 01/03/2017 à 11:24

François Fillon a annulé à la dernière minute la visite qu'il devait faire ce matin au Salon de l'agriculture. En attendant sa prise de parole depuis son QG, toutes sortes de rumeurs circulent donc depuis l'annonce de cette visite annulée. Le candidat a-t-il reçu une convocation des juges d'instruction ?



Si l'on en croit son avocat, non. François Fillon n'a pas encore reçu de convocation. Mais il s'y attend. "C'est inéluctable", nous a confié Me Antonin Levy, qui a pu s'entretenir avec les juges d'instruction. François Fillon s'attend donc à être convoqué pour être mis en examen.

Et c'est la raison pour laquelle il annule son passage au Salon de l'agriculture et improvise cette conférence de presse à midi. Une conférence peut-être un brin précipitée car, entre la réception "inéluctable" de sa convocation et son face-à-face avec les juges, la procédure pénale impose de toutes les façons un délai minimum de dix jours. Quant à Pénélope Fillon, elle n'est pas en garde à vue, nous assure Antonin Levy.