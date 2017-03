publié le 23/03/2017 à 21:51

Cette affaire avait un peu plus secoué François Fillon. Alors que le candidat était déjà embourbé dans une affaire de soupçons d'emplois fictifs de son épouse et de deux de ses enfants, Le Journal Du Dimanche a révélé que l'ancien premier ministre avait reçu plusieurs milliers d'euros de costumes par un généreux donateur, qui s'avère être Robert Bourgi, un avocat proche des réseaux de la Françafrique.



Invité de L'Émission politique sur France 2, François a affirmé qu'il a avait "eu tort" d'accepter ces costumes offerts par son "ami". "J'ai eu tort de les accepter, j'ai fait une erreur de jugement", a -t-il assuré à propos de trois costumes de luxe, d'une valeur totale de 13.000 euros. Avant de poursuivre : "Cette affaire a choqué beaucoup de Français, j’ai mesuré cette erreur et je les ai rendus".



J'ai pu commettre des erreurs, mais je suis profondément honnête François Fillon Partager la citation





Si le candidat à l'élection présidentielle reconnaît les avoir portés, il prône une simple erreur : "J'ai pu commettre des erreurs, mais je suis profondément honnête. Jamais dans ma vie politique je n'ai pris une décision contraire à l'intérêt général".



Ces costumes lui ayant été offert après sa victoire à la primaire, Robert Bourgi attendait-il un retour de la part de M. Fillon ? "Non, non. D'autres homme politiques ont reçu des cadeaux du même ordre, et même dans la même maison de couture", a-t-il fait valoir, alors que François Mitterrand et même Pierre Moscovici ont également porté des costumes de la maison Arnys.