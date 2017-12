publié le 14/12/2017 à 09:12

Le chantier de la réforme de l'Assemblée nationale est sur les rails. Sous l'impulsion de l'exécutif, des changements ont d'ores et déjà été entrepris sur les finances de l'institution. Un certain nombre de mesures ont été prises telles que, entre autres, l'alignement du régime de retraite des députés sur le régime général, la suppression de la réserve parlementaire ou encore la suppression de la gratuité du réseau SNCF pour les anciens élus.



"Nous avons donc pris un certain nombre de mesures pour restaurer une confiance entre les élus de la République et les citoyens. Mon ennemi, c'est la défiance. Parce que je sais qu'elle continue à exister", explique François de Rugy, président de l'Assemblée nationale, au micro de RTL.



Le système des frais de mandats a aussi été revu de fond en comble, obligeant les députés à conserver leurs factures en cas de contrôle comptable. "Ce n'était jamais arrivé. Je suis député depuis 2007. J'en ai entendu parler de ces questions et il n'y avait jamais eu de décision de prise", souligne l'homme du perchoir.

En outre, la transformation de l'hémicycle passe aussi par un travail sur le renforcement de l'autonomie et l'indépendance du Parlement. "Je n'ai pas été élu pour gérer l'Assemblée nationale mais pour la réformer. Je veux une Assemblée nationale efficace, avec des temps de débat qui soient normaux. Par exemple, il y avait eu quelques dizaines d'amendements pour la loi Veil sur l'IVG. Il y a eu 5.000 amendements sur la loi Taubira sur le mariage pour tous. Il y a une dérive dans l'obstruction, dans l'enlisement", soutient François de Rugy, qui prône aussi d'accentuer "l'évaluation et le contrôle de l'action de l'État, de la politique du gouvernement".