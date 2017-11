publié le 29/11/2017 à 09:26

Terminée l'époque où les députés utilisaient à leur guise leur indemnité de frais de mandat. Cette dernière est désormais supprimée. À partir de janvier 2018, ils devront remplir, comme de nombreux Français dans les entreprises, des notes de frais. Mais le montant ne bouge pas. Justificatif ou non, les membres du Palais Bourbon ne pourront pas se faire rembourser plus de 5.300 euros net par mois.



Attention, tout ne sera en revanche pas remboursé. Les députés auront dorénavant deux listes : la première affichant les dépenses interdites, la seconde avec les frais autorisés. L'Assemblée nationale doit clarifier ce mercredi 29 novembre ce qui sera payé de la poche du parlementaire et ce qui sera payé de la poche du contribuable.

La garde d'enfants, un sujet difficile

Mais certaines dépenses font largement débat au sein de l’hémicycle. En première ligne ? Le remboursement des frais de garde. Sur cette question, tout oppose la député socialiste Valérie Rabaut et la marcheuse Olivia Grégoire. "Je sais bien qu'on a des horaires tard la nuit mais quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes femme de ménage et que vous travaillez la nuit, la question se pose de la même façon", explique la première quand la seconde plaide pour l'ouverture d'une crèche à l'Assemblée.



Un idée qui séduit le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin. Il évoque notamment un travail pénible. "Le salarié a parfois une crèche d'entreprise, il a un cadre de travail plus carré qu'un parlementaire qui peut faire 20 heures dans une même journée (...) On a intérêt à reconnaître cette possibilité", explique-t-il au micro de RTL.

Vacances, télévision, costume...

Et ce n'est pas le seul sujet sur la table. Les parlementaires ne pourront plus partir en vacances, acheter un écran plat ou leur permanence parlementaire en notes de frais. Mais, ils auront le droit d'acheter une voiture ou des costumes.



Pour le communiste Sébastien Jumel, un député doit faire comme monsieur tout le monde. "Il n'y a pas besoin d'indemnité pour aller chez le coiffeur, pour repasser ses chemises... Quand on est dans la vraie vie, ces sujets là sont réglés tout seul", clame-t-il.



Enfin, une certitude existe : la possibilité pour les députés de dépenser jusqu'à 150 euros par semaine en liquide. Et ce, sans présenter le moindre justificatif.