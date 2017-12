publié le 14/12/2017 à 08:20

L'affaire Jean-Jacques Urvoas est-elle un scandale d'État ? L'ancien ministre de la Justice est soupçonné d'avoir violé le secret professionnel en ayant, lorsqu'il était au gouvernement, transmis au député Thierry Solère des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. Des allégations qui scandalisent François de Rugy. "J'ai trouvé ça très surprenant et choquant", lâche le président de l'Assemblée nationale, invité jeudi 14 décembre de l'Assemblée nationale.



L'élu REM se dit surpris "parce que le Jean-Jacques Urvoas que nous connaissions à l'Assemblée nationale est un homme qui a plutôt la réputation d'être rigoureux et très attaché au respect du droit". Il se dit toutefois choqué car "s'il commence à y avoir des informations données de façon privilégiées à un justiciable, simplement par relation, alors il y aurait le sentiment qu'il n'y a plus d'égalité des citoyens devant la justice".

Les allégations concernent des faits remontant à septembre 2016. Thierry Solère, aujourd'hui député REM après avoir été quitté LR avec fracas, était alors visé par une enquête préliminaire pour "fraude fiscale, blanchiment, corruption, trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux". Selon le Canard enchaîné, Jean-Jacques Urvoas lui aurait alors envoyé une note de la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) au sujet de cette enquête. Ces soupçons font l'objet d'une saisie de la Cour de justice de la République.

Cette affaire donne des arguments à ceux qui, comme François de Rugy, plaident pour une indépendance totale du parquet vis-à-vis de l'exécutif : "Cela nous conforte dans l'idée que nous avons qui est d'introduire, dans la réforme constitutionnelle que nous voulons mener au début de l'année 2018, l'indépendance totale des procureurs qui ne seraient plus nommés par le gouvernement mais par le Conseil supérieur de la magistrature".