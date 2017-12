François de Rugy n'entend pas lâcher la présidence de l'Assemblée nationale

publié le 15/12/2017 à 07:19

On disait ses relations tendues avec le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Surtout depuis que le député du Morbihan a été écarté du gouvernement et ambitionne, selon la rumeur, de lui succéder comme président de l'Assemblée nationale. Juste après son élection à présidence de la Chambre basse du Parlement, François de Rugy avait été obligé de s'engager publiquement à remettre son mandat en jeu ("au débat", pour être précis) au bout de deux ans et demi.



Cela laissait penser qu'il démissionnerait pour laisser place à un autre membre de sa famille politique. Sauf que dans son esprit, il n'en est rien. Remettre mon mandat en jeu, oui. Démissionner, pas question. "A-t-on déjà vu un président de la République qui démissionner à mi-mandat ?", interroge François de Rugy en substance, quand on lui demande en privé de s'expliquer. "J'ai été élu pour cinq ans. On ne piétine pas les institutions comme ça", affirme-t-il, passablement agacé de s'entendre régulièrement poser la question.

Sauf bronca généralisée dans la majorité, François de Rugy ne voit donc aucune raison constitutionnellement valable pour qu'une nouvelle élection soit organisée. Il assure qu'Emmanuel Macron ne lui a jamais fait part de son souhait de le voir provoquer une élection à mi-parcours. En attendant, il reste deux ans à tenir. Comme il le dit lui-même, "deux ans c'est long".