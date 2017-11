et Ludovic Galtier

publié le 15/11/2017 à 07:11

Dans un communiqué officiel publié mardi 14 novembre, François de Rugy a réagi à une fête improvisée, qui a contraint le personnel de l'Assemblée nationale à faire des heures supplémentaires. Le président de la chambre basse rappelle que les parlementaires se doivent d'être exemplaires dans leur comportement, et de ne pas abuser de la disponibilité des huissiers, ces fonctionnaires dont les horaires se calquent sur ceux des députés.



Nous sommes dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 octobre. Alors qu'ils viennent de boucler le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, plusieurs jeunes députés macronistes ont l'idée d'aller fêter ça. Ils prennent alors la direction de la buvette de l'Assemblée, un lieu exclusivement réservé aux députés.

Venu pour se détendre, l'un d'eux sort une petite enceinte, et branche la musique à fond. Débute alors une "boum" improvisée plutôt malvenue dans ce lieu à l'atmosphère feutrée. "Il y a des règles", estime le député Les Républicains, Philippe Gosselin. "C'est assez curieux d'avoir à les rappeler. On ne danse pas à la buvette. C'est bien ou ce n'est pas bien, mais c'est la règle, donc on essaie de l'appliquer."



Un simple rappel à l'ordre

Les témoins présents décrivent alors une sorte de petite soirée étudiante, où l'on boit et l'on danse devant les yeux ahuris des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui à cette heure tardive de la nuit, n'avaient qu'une envie : rentrer chez eux.



Pour cette fois, les députés concernés ont subi un simple rappel à l'ordre, mais gare aux fêtards : en cas de récidive, ils seront sanctionnés.