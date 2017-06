François Bayrou sur RTL : "Nous vivons dans le temps de la dénonciation anonyme"

publié le 14/06/2017 à 09:15

Le ministre de la Justice présente ce mercredi 14 juin son projet de loi de moralisation de la vie publique en Conseil des ministres. En parallèle, le président du MoDem est visé par une enquête. Le parquet de Paris cherche à savoir si le parti centriste a eu recours à des emplois fictifs via des emplois d'assistants parlementaires d'eurodéputés. Invité de RTL mercredi 14 juin, François Bayrou conteste ces accusations. "Ça n'a jamais existé", clame-t-il.



L'ancien candidat à la présidentielle estime que "nous vivons dans le temps de la dénonciation et de la dénonciation anonyme, comme c'est le cas dans cette affaire. C'est un temps bizarre dans lequel on est. On peut avoir des vagues extrêmement déstabilisantes pour la démocratie. Qu'est-ce qui garantit que ces dénonciations ne seront pas dévoyées ?", s'interroge-t-il. "C'est pourquoi une enquête est absolument précieuse. Elle permettra d'établir tous les faits, ce qui réglera cette question je crois définitivement."

Et d'entrer dans le détail. "Il y a eu des collaborateurs qui étaient à temps partiel travaillant assistants avec des parlementaires européens et qui, pour l'autre mi-temps avaient des responsabilités à l'intérieur de notre organisation. Ils étaient payés en fonction de leur travail. Qu'est-ce qu'il y a de plus légal et de plus normal et de plus moral que d'avoir un mi-temps pour un élu et un mi-temps pour un mouvement ?"



"Pas de problème institutionnel"

En ce qui concerne les conditions de l'ouverture de l'enquête préliminaire par le parquet, François Bayrou assure qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique des enquêteurs et réfute tout "problème institutionnel". "Le parquet ne consulte pas le garde des Sceaux avant d'ouvrir une enquête. S'il y avait un lien hiérarchique, je serai informé des enquêtes. Or, j'ai donné instruction formelle et écrite qu'il n'y ait aucune information de cet ordre."