François Bayrou est-il devenu encombrant pour le gouvernement ?

publié le 13/06/2017 à 21:13

Accusé de "pression" sur certains journalistes, notamment de Radio France, François Bayrou a tenu à s'exprimer après le recadrage d'Édouard Philippe : "Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire à des Français, à des responsables, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistiques, qu'ils soient médiatiques, je le dirai", a déclaré le patron du MoDem, en marge d'un déplacement à Lens pour soutenir un candidat de son parti aux législatives.



Ces déclarations interviennent après un recadrage d'Édouard Philippe, qui a rappelé le devoir d'"exemplarité" du gouvernement. "Le truc est assez simple : quand on est ministre, on ne peut plus réagir comme quand on est un simple citoyen", a-t-il déclaré sur franceinfo. Le ministre de la Justice, resté président du MoDem, avait lui-même contacté l'un des directeurs de Radio France pour se plaindre du traitement médiatique d'une enquête visant des assistants parlementaires de son parti.

On refait le monde avec :

- Gérard Miller, psychanalyste

- Christian Ménanteau, chroniqueur économique

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine

- Alain Duhamel, éditorialiste

