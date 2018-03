publié le 28/09/2016 à 07:39

La campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite et du centre vit une phase médiatique particulièrement compliquée. D'abord à cause du livre de Patrick Buisson, ex-éminence grise de Nicolas Sarkozy qui parle dans son livre à paraître jeudi 29 septembre de Chirac "corrompu", Fillon "pauvre type", Xavier Bertrand "méchant", Estrosi "abruti", DSK "dégoûtant personnage" qu'il (Nicolas Sarkozy) a "de quoi faire exploser en plein vol"...



Deuxième difficulté : Alain Juppé confirme son statut de favori. À moins de deux mois du début de la primaire de la droite, RTL dévoile un sondage Kantar Sofres - OnePoint montrant que le maire de Bordeaux repasse en tête dans les intentions de vote pour le premier tour et prend ses distances au second tour. Il s'agit de la première enquête réalisée après l'annonce officielle des sept candidats par la haute autorité de la primaire et la mise à l'écart de Hervé Mariton.

Pour le second tour prévu le 27 novembre, les intentions de vote des personnes interrogées qui comptent participer à la primaire donnent Alain Juppé gagnant avec 59% des voix, contre 41% pour Nicolas Sarkozy. En comparaison aux précédentes enquêtes dans lesquelles les courbes se rapprochaient, le favori dans la course à l'Élysée gagne quatre points.

Troisième difficultés : les affaires, les ennuis judiciaires de ses proches et les soupçons.



François Baroin qui est pressenti à Matignon en cas de victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, est l'invité de RTL. Suivez son interview en direct dès 7h45 sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.