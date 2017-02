Le chanteur français prend la tête d'un mouvement écocitoyen et brigue un siège à l'Assemblée nationale en participant aux élections législatives.

Crédit : AFP Francis Lalanne devant les caméras

par François Quivoron publié le 10/02/2017 à 09:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Francis Lalanne est de retour en politique. Le chanteur vient en effet de s'engager dans la campagne pour les élections législatives en prenant la tête d'un mouvement écocitoyen baptisé "100%". Ce collectif, dont le crédo est "0% politicien, 100% citoyen", rassemble 28 mouvements citoyens et écologistes, dont l'Alliance écologiste indépendante que Francis Lalanne avait fondée en 2009 au côté de Jean-Marc Governatori.



"L’objectif est de proposer une alternative aux partis dépassés et aux extrêmes", peut-on lire dans le dossier de presse du mouvement, qui envisage de présenter 577 candidats aux prochaines élections législatives. Une réunion Place de la Bourse à Paris est programmée samedi 11 février, durant laquelle les noms des candidats doivent être annoncés. Francis Lalanne, porte-drapeau du mouvement, sera présent, tout comme Jean Lassalle, candidat centriste à l'élection présidentielle, et Charlotte Marchandise, candidate désignée par la primaire citoyenne.



Francis Lalanne avait déjà tâté le terrain politique lors des élections législatives en 2007. Sous la bannière du Mouvement écologiste indépendant, il s'était présenté à Strasbourg et avait recueilli un peu plus de 3% des voix. En 2008, le chanteur s'était engagé dans une liste indépendante pour les municipales à Montauban.