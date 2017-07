publié le 28/07/2017 à 08:42

De nouveaux couacs ont bousculé l'Assemblée nationale, jeudi 27 juillet. Lors des débats sur la moralisation de la vie politique, un décompte à main levée par le président de séance a été vivement contesté, provoquant d'abord le départ des députés de la France insoumise, puis une confusion presque générale. "On nous avait vendu La République En Marche comme une espèce de révolution, de vent d'air frais. En réalité, on voit un amateurisme terrible, parfois même une grande médiocrité, il faut le dire", a jugé Florian Philippot au micro de RTL, vendredi 28 juillet.



Pour le vice-président du Front national, les élus REM sont "des députés godillots qui n'ont aucune liberté, qui ne peuvent rien dire et rien faire, ce qui est lamentable du point de vue républicain et démocratique". Une situation d'autant plus grave à ses yeux car, selon lui, les députés de la majorité présidentielle "n'apportent rien sur le fond".

"Leur seul fait de guerre ? Ils se sont levés en standing ovation le jour où l'on a voté la baisse de 5 euros des aides au logement pour les plus pauvres. Alors, ça, vous aviez toute La République En Marche debout pour applaudir. Je ne sais même pas s'ils étaient conscients de ce qu'ils applaudissaient", a raillé le député européen. "Tout ça est très lamentable, a-t-il conclu, soulignant qu"'il n'y a pas du tout de révolution macronienne, il y a une continuité avec des gens qui sont moins bons qu'avant".