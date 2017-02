INVITÉ RTL - Le député européen et vice-président du Front national répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux, dès 7h45.

Crédit : Sabrina Alili / RTLnet Florian Philippot était l'invité de RTL le 23 décembre 2016

par Eléanor Douet publié le 03/02/2017 à 07:00

En pleine affaire Penelope Fillon, le Front national doit également faire face à un scandale concernant une attachée parlementaire. Marine Le Pen est accusée par le Parlement européen d'avoir employé son amie Catherine Griset en tant qu'assistante parlementaire, alors que celle-ci n'aurait dans les faits travaillé que pour le Front national en France et non auprès de l'institution européenne. Seulement, la présidente du Front national refuse de restituer les quelque 300.000 euros jugés indus par l'institution.



Bruxelles a donc décidé de déclencher à partir de la mi-février les retenues sur le salaire de Marine Le Pen. Malgré les sanctions à venir le Front national ne bouge pas sa ligne de défense et Florian Philippot, qui est l'invité de RTL ce 3 février, a notamment dénoncé l'absence de "décision judiciaire" pour justifier cette retenue de salaire.



"Il n'y a aucune décision judiciaire (pour demander le remboursement des sommes perçues), c'est la volonté de nos adversaires politiques au Parlement européen", a déclaré le vice-président du parti d'extrême droite sur Radio Classique. "C'est la volonté de Monsieur Schulz (président du parlement européen jusqu'en janvier, ndlr), nous sommes jugés par nos adversaires politiques et non par la justice", a-t-il ajouté.



