INVITÉ RTL - Le porte-parole du gouvernement, qui refuse d'évoquer la mort du Parti socialiste, assure ne pas avoir de "certitudes" en vue de l'élection présidentielle.

par Elizabeth Martichoux , Claire Gaveau publié le 02/02/2017 à 08:21

La gauche peine à se rassembler derrière Benoît Hamon, la droite est au cœur d'une polémique depuis les révélations du Canard enchaîné sur François Fillon, Emmanuel Macron fait largement débat... Difficile de se projeter dans l'élection présidentielle 2017. "Je regarde tout cela avec beaucoup de recul. Ce que je vois des sondages aujourd'hui, ne me permets pas d'avoir de certitudes", a réagi Stéphane Le Foll au micro de RTL.



Le porte-parole du gouvernement se montre dès lors inquiet vis-à-vis de cette échéance politique majeure. "Je ne sens pas bien les choses". Avant de poursuivre : "Je sais qu'une chose, c'est que Marine Le Pen est au-dessus de 25% et qu'elle est qualifiée pour le deuxième tour. J'ai à peu près cette certitude".



Malgré une gauche en grande difficulté dans les sondages, Stéphane Le Foll refuse d'évoquer la mort du Parti socialiste, largement divisé entre ses différents courants. "Toutes ces formules, je les ai déjà entendues, je me garderai de faire ce type de constat et ce type de commentaire", a-t-il poursuivi.