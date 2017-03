Finalement, François Fillon ira bien au Salon de l'agriculture

publié le 01/03/2017 à 14:24

L'annulation de sa venue au Salon de l'agriculture a provoqué un coup de tonnerre ce mercredi 1er mars dans la matinée. Les rumeurs se sont multipliées, certains évoquaient même un retrait de François Fillon à la course à l'Élysée. Le candidat s'est finalement exprimé face à la presse aux alentours de 12h30. Une allocation qui a duré un peu plus de 7 minutes, et au cours de laquelle il a réaffirmé son souhait d'aller "jusqu'au bout" de la campagne présidentielle, malgré une convocation du juge d'instruction en vue d'une mise en examen.



Quelques minutes après, son entourage a indiqué à l'AFP que le candidat se rendrait au Salon de l'agriculture à 15 heures, soit quelques heures après ce qui était initialement prévu. Une visite à haut risque pour François Fillon qui va se retrouver face d'une part aux agriculteurs mais surtout à la foule. "Dans le meilleur des cas, il n'échappera pas à quelques sifflets", estimait dans Le Parisien l'un de ses soutiens.

Pour parer à toute éventualité, son équipe a du "repérer toutes les issues de secours possibles, au cas où ça tournerait mal", confiait "une petite main de sa campagne" au quotidien francilien. Ce déplacement sera aussi l'occasion pour le candidat de retrouver ceux qui le soutiennent, et à qui il a demandé "de résister" et de "le suivre", lors de sa conférence de presse. "Ne vous laissez pas abuser, et ne laissez personne décider de votre choix", avait ajouté François Fillon, affirmant "que sa volonté de servir [était] plus grande que les accusations portées" contre lui.