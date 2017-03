François Fillon : "Je ne me retirerai pas"

publié le 01/03/2017 à 13:00

"Je ne céderai pas, je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas". Lors de sa conférence de presse du mercredi 1er mars, François Fillon a plus que jamais affirmé son souhait d'aller jusqu'au bout de cette campagne présidentielle. Le candidat s'est exprimé quelques heures après avoir annulé sa venue au Salon de l'agriculture. "Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par le juge d'instruction afin d'être mis en examen", a révélé François Fillon au début de son allocution.



Contrairement à ce qu'il avait affirmé au tout début de l'affaire, cette possible mise en examen ne signifiera pas la fin de sa candidature. "C'est au peuple français que j'en appelle désormais, à ceux qui me suivent comme à ceux qui me combattent, seul le suffrage universel peut décider de qui sera le président de la République", a déclaré François Fillon. "J'irai jusqu'au bout parce que c'est la démocratie qui est défiée", a poursuivi le candidat.

Il dénonce "une procédure à charge où la présomption d'innocence a disparu"

Il a notamment assuré qu'il se rendrait à cette convocation. "Je leur dirai ma vérité, qui est la vérité", a asséné François Fillon, qui a par ailleurs dénoncé "un assassinat politique" et "une procédure à charge (...) où la présomption d'innocence a disparu".

François Fillon a demandé au "peuple de France" de le suivre et de résister. "Je le fais, ma famille le fait, et ma famille politique le fera. Oui je serai candidat à la présidence de la République", a conclu le vainqueur de la primaire de la droite et du centre.