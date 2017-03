publié le 01/03/2017 à 12:20

Pas de Salon de l'Agriculture pour François Fillon. Le candidat de la droite, qui devait se rendre au rendez-vous international organisé Porte de Versailles à Paris, ce mercredi 1er mars, a annulé sa visite. Peu après huit heures du matin, un communiqué laconique a annoncé que sa visite était "reportée", sans apporter plus de précisions. Interviewés au même instant dans les matinales des chaînes de télévision et sur les antennes radio, Laurent Wauquiez, Jérôme Chartier, Florian Philippot et Henri Guaino ont appris la nouvelle en même temps que les journalistes, comme le montre le zapping à visionner ci-dessus.



"J'attends des explications (...) j'apprends la nouvelle exactement comme vous", explique Laurent Wauquiez à la journaliste de LCI, affirmant qu'il "préfère attendre" et éviter les spéculations. "J'espère que ce n'est pas pour des raisons de sécurité", affirme Jérôme Chartier, rappelant le risque sécuritaire que les équipes de François Fillon appréhendaient pour cette visite. "Le Salon de l'Agriculture est tellement fondamental dans notre vie politique, et peut-être plus encore pendant une présidentielle, que c'est une forme de renoncement symbolique, quasiment, à sa candidature", estime pour sa part Florian Philippot. Du côté d'Henri Guaino, plus de doute : "François Fillon ne peut plus faire campagne". Réponse à midi, lors de la conférence de presse de François Fillon organisée au pied levée dans son QG.