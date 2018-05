Fichés S : une polémique "inévitable, démagogique et dangereuse", dit Duhamel

publié le 14/05/2018 à 19:34

Le terroriste qui a tué un passant et en a blessé quatre autres à Paris, samedi 12 mai, était fiché S pour radicalisation. Rapidement, la polémique sur les fichés S a rebondi. Une polémique inévitable, démagogique et dangereuse.



Elle est inévitable parce que c'est vrai que c'est un réflexe naturel, d'ailleurs général quand on apprend qu'un fiché S a commis un attentat.

En même temps, c'est parfaitement démagogique quand on cherche à exploiter ça politiquement. Quand Laurent Wauquiez parle d'"inertie" ou d'"aveuglement"... jamais la réglementation n'a été assez stricte de toute notre histoire, en dehors de la période de Vichy, jamais les moyens n'ont été aussi importants.

On a quand même empêché l'année dernière une vingtaine d'attentats. Évidemment on peut toujours critiquer, mais il n'empêche que politiquement c'est assez indigne.



En revanche, c'est dangereux parce que c'est très exactement ce que veut Daesh. Ce que veut Daech, c'est diviser les Français et faire douter de la démocratie.