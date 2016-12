Un des vice-présidents du Front national Louis Aliot, a fortement déploré lundi 26 décembre, les "attaques minables" perpétrées envers François Fillon. Le mari de Marine Le Pen a dénoncé "l'anarchie" présente sur Internet.

"Farid Fillon". C'est en ces termes que certains internautes surnomment le candidat de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Des propos qui viennent de l'extrême droite et qui visent surtout à déstabiliser François Fillon. Interrogé par France Info lundi 26 décembre, Louis Aliot a tenu à condamner cette pratique : "Internet est devenu un lieu d'anarchie, tout le monde se fait insulter, je le déplore. C'est un peu minable, on n'a pas besoin de ça pour attaquer François Fillon", a-t-il déclaré au micro de France Info.



Estimant que l'ex-Premier ministre pouvait être "dénoncé de manière courtoise", le député européen est revenu sur une des attaques : l'inauguration en 2009 d'une mosquée à Argenteuil, en banlieue parisienne. "Ce n'est pas la place des hommes politiques et des ministres que d'inaugurer des lieux de culte. On se met à distance d'un pays qui est quand même chrétien", a-t-il affirmé.



Interrogé sur les accusations du porte-parole de François Fillon, Benoist Apparu, qui avait jugé que cette campagne "scandaleuse" était "orchestrée par la fachosphère, donc le Front national", Louis Aliot a répliqué un cinglant : "Lui, c'est la conosphère", avant de s'expliquer : "Je me sens insulté, donc je ne vois pas pourquoi je ne l'insulterais pas", a-t-il argué."Le principe de responsabilité, c'est de convaincre une majorité de Français sur le sérieux, la rigueur, pas sur des choses extravagantes", a-t-il poursuivi.