Européennes 2019 : "Les Marcheurs ont des fourmis dans les jambes"

publié le 13/09/2017 à 09:53

Pour Nicolas Domenach, les élections européennes de 2019 focalise d'abord les macronistes. Ce qui lui fait dire que "les Marcheurs ont des fourmis dans les jambes". Le journaliste ajoute : "Ils ne veulent pas laisser le pavé aux seuls opposants au Président. Quand on est En Marche, ce n'est pas pour rester assis. Et tous ont la nostalgie de la campagne présidentielle, quand le candidat Macron soulevait les salles en célébrant l'Europe". Dans son discours d'Athènes, le chef de l'État a entrepris de "rallumer les étoiles (...) et réveiller les énergies qui ne demandent qu'à se mobiliser autour de la refondation de l'Europe", note-t-il. Sauf que ce "discours puissant, prophétique même, a été complètement éclipsé par sa stigmatisation indélicate des 'cyniques' et des 'fainéants' qui refusent les réformes".



"Le polémiste Macron a tué le prophète Macron", analyse Nicolas Domenach. "C'est fort dommage car le discours d'Athènes, trop long comme d'habitude, n'en constitue pas moins une feuille de route idéale pour tous les europhiles", poursuit-il. Si la droite se mobilise aussi pour cette échéance européenne, ce ne sera "pas facile pour elle, car elle sera coincée entre les eurosceptiques souverainistes d'extrême droite et les europhiles macronistes", analyse le journaliste.