publié le 17/07/2017 à 19:54

Malgré l’entrée de sept députés pour rejoindre Gilbert Collard à l’Assemblée nationale, le Front national se remet en question. Après avoir enchaîné les désillusions électorales depuis décembre 2015, le parti de Marine Le Pen va se réunir les 21 et 22 juillet pour un séminaire consacré à la refondation du parti. À quelques jours de cette première thérapie de groupe, Florian Philippot a adressé un courrier aux membres de son groupe de travail consacré au programme du mouvement.



Au lendemain de l’échec cuisant de Marine Le Pen à l’élection présidentielle, le vice-président du Front national s'est retrouvé sous un feu nourri de critiques que les résultats décevants des élections législatives n’ont fait qu’accroître.

Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen est actuellement se fracture autour de la ligne à emprunter pour parvenir à briser le plafond de verre auquel se heurte perpétuellement le FN. Quand de nombreuses voix s’élèvent pour demander un abandon de la sortie de l’euro pour privilégier un retour aux thématiques fondamentales du Front national.

La sortie de l'euro toujours dans le programme du FN

Dans ce long courrier de quatre pages intitulé Contribution de Florian Philippot à la Refondation du Front national publié par Le Figaro, l’eurodéputé dresse un plaidoyer pour sa ligne politique tout en prenant soin de ménager Marine Le Pen : "Lui faire porter toute la responsabilité des résultats électoraux n'aurait pas de sens". Le vice-président du Front national appelle donc ses camarades à "chercher ailleurs les clés d'une vraie refondation". Florian Philippot s’attache ensuite à démontrer la nécessité de maintenir la sortie de l’euro dans le programme du Front national, condition sine qua non de "reconquête de la souveraineté monétaire".



Alors que le conseiller économique de Marine Le Pen, Bernard Monot, a récemment appelé à l’abandon du Frexit si cher à Florian Philippot, qualifiant la thématique de la sortie de l’euro "d’impasse politique". Mais selon le vice-président du FN, "sur le plan électoral, le calcul n'est pas bon non plus".

Florian Philippot pose la question du nom du mouvement

Le vice-président du Front national va encore plus loin. Quand les appels au retour à une ligne régalienne et anti-immigrationniste se multiplient au sein du Front national, n’hésite pas à interpeller ses camarades : "Pourquoi tant de nos compatriotes sont-ils encore persuadés que ce discours est 'raciste' ?"



Si Florian Philippot met en accusation "un 'Projet Peur' développé par les médias de masse liés au système financier", sa charge ne passera certainement pas inaperçu au sein du FN. Enfin, le fondateur du mouvement des "Patriotes" énonce clairement sa volonté de rebaptiser le parti fondé par Jean-Marie Le Pen : "Front national fait peur". Si Marine Le Pen ne s’est pas ouvertement opposé à un tel changement, elle n’avait pas du tout apprécié la démarche unilatérale de son ancien protégé après la présidentielle.