publié le 13/12/2017 à 17:35

Le cas de Notre-Dame-des-Landes va-t-il être tranché ? Ce mercredi 13 décembre, les trois médiateurs ont remis un rapport à Édouard Philippe, avant qu'une "décision définitive" ne soit prise par Emmanuel Macron. Cette dernière devrait intervenir "au plus tard en janvier", a indiqué le président de la République. Calendrier confirmé par le Premier ministre, qui assure qu'elle interviendra "d'ici la fin du mois de janvier".



Les avis sur la question divergent et sont tranchés. Bruno Retailleau, proche de François Fillon, juge qu'un recul encouragerait "ceux qui veulent casser". L'ancienne ministre du Logement, Cécile Duflot assure, elle, que François Hollande trouvait que "ce n'était pas une bonne idée".

Et qu'en pense-t-on du côté du clan macroniste ? À l'époque où il était député socialiste du Finistère, Richard Ferrand "avait épousé la position du Conseil régional en faveur du projet d'aéroport nantais", souligne Libération. En 2013 dans Ouest-France, il estimait : "Il faut un troisième aéroport international d'envergure en France, il vaut mieux qu'il soit dans l'Ouest qu'à Paris". Plus tard, en juin 2016 lors de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand indiquait que le candidat voulait "jeter un dernier regard sur le dossier avant de prendre sa décision et de la mettre à exécution. C'est plus une question de méthode que de fond".