Dans la campagne électorale de François Fillon, il y a ceux qui partent et ceux qui restent. Du côté de ceux qui ont choisi de ne plus soutenir la candidature de l'ancien premier ministre, Bruno Le Maire, Thierry Solère et Patrick Stefanini, son ancien directeur de campagne, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Parmi ceux qui souhaitent continuer à représenter François Fillon sur le terrain, les fidèles Bruno Retailleau et Éric Ciotti restent à la tête de sa campagne.



Cette dualité a retenti à l'antenne de RTL. Éric Ciotti "croit, plus que jamais", en la candidature de François Fillon. "Ce qui s'est passé hier marque un tournant, parce que ce qui s'est passé hier, c'est le soutien du peuple de droite, des électeurs de droite qui se sont mobilisés assez spontanément autour et derrière François Fillon". Il estime aussi que ceux qui sont partis "vont revenir très vite vers François Fillon". Son ancien porte-parole, Thierry Solère, appelle à un rendez-vous entre François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy.

Alain Juppé a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidence de la République. "Au lendemain de notre primaire (...) François Fillon, à qui j'avais immédiatement apporté mon soutien, (...) avait un boulevard devant lui, je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises, a-t-il rappelé. Son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse (...) Je ne veux pas livrer mon honneur et la paix de ma famille en pâture aux démolisseurs de réputation".