publié le 12/03/2017 à 17:42

Déplacement plus que controversé. Le ministre turc des Affaires étrangères est à Metz ce dimanche 12 mars pour un meeting de soutien à Recep Tayyip Erdogan. Si le déplacement est "accepté par le ministère des Affaires étrangères", selon la préfecture de Moselle, il ne manque pas d'indigner une partie de l'échiquier politique. Les candidats Fillon, Dupont-Aignan et Guaino estiment ainsi que la France n'aurait pas dû autoriser Mevlut Cavusoglu à participer à un meeting électoral dans l'Hexagone. Le candidat des Républicains François Fillon impute la faute à François Hollande, qu'il accuse de rompre "de manière flagrante la solidarité européenne".



"Il est évident qu'une position commune aurait dû prévaloir pour gérer les demandes turques, affirme-t-il dans un communiqué. Le gouvernement français aurait dû empêcher la tenue de ce meeting". Près d'un millier de personnes issues de la communauté turque étaient attendues au meeting messin du chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, qui n'avait pas été autorisé la veille à se rendre aux Pays-Bas.

Guaino souhaite une "protestation scandalisée" de la France

Henri Guaino, lui, a pour sa part critiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan, qu'il présente comme "dangereux pour la démocratie et la paix dans le monde". Concernant la venue de Mevlut Cavusoglu, sorte de porte-parole de son chef d'État, Henri Guaino "trouve tout a fait anormal qu'un ministre étranger ès-qualité vienne faire une campagne politique dans un autre pays auprès de ses concitoyens". "Si l'Europe voulait signifier une forme de solidarité entre les différents pays européens, ce serait bien que la France soutienne les Pays-Bas ou l'Allemagne qui se font traiter de nazis", a poursuivi le candidat, qui demande "une protestation scandalisée auprès du gouvernement turc" de la part de la France et des pays membre de l'UE.

Invité du Grand Jury de RTL, LCI et le Figaro ce même jour, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de "Debout la France", a affirmé sa "honte pour la France aujourd'hui" qui autorise un "meeting communautariste". "J'ai honte que notre gouvernement laisse organiser un meeting politique pour un apprenti dictateur turc (…) que la France se couche ainsi, c'est pitoyable. Vivement que Monsieur Hollande s'en aille", a-t-il conclu sur cette question.