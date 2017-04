publié le 02/04/2017 à 16:25

Critiqué pour sa durée insuffisante, le service national obligatoire proposé par Emmanuel Macron ne fait pas l'unanimité dans les rangs de la classe politique. "Une période de quatre semaines est tout à fait insuffisante pour une instruction militaire digne de ce nom", lâchait le député Les Républicains Pierre Lellouche.



Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 2 avril, François Bayrou, qui soutient Emmanuel Macron depuis le 22 février, a rétorqué : "L'armée française forme ses réservistes en moins de trois semaines, réservistes de l'armée de l'air en 26 jours. Un mois est une période probatoire extrêmement intéressante pour former les jeunes à la sécurité collective." Au total, jusqu'à 40.000 jeunes pourraient être concernés dans un premier temps par ce service national obligatoire, auquel François Bayrou ajouterait une dimension civique. L'ancien ministre de Jacques Chirac s'était prononcé en faveur d'un service civil au moment de la suppression du service militaire par l'ancien président.

François Bayrou plaide pour "un creuset national, c'est-à-dire d'un lieu de rencontre où se croisent les expériences (...) Je ne me satisfais pas d'avoir une ségrégation entre les lieux d'habitations et les classes sociales auxquelles on appartient." Avant d'ajouter : "Nous avons besoin d'armer moralement la France pour les problèmes de sécurité et de pouvoir faire les gestes de secours quand il arrive une catastrophe."