"Emmanuel Macron, c'est le mépris de classe", lance Arnaud Montebourg

publié le 31/05/2016 à 14:10

On pourrait écrire un livre sur toutes les vacheries que l'on entend à propos d'Emmanuel Macron (une par jour au minimum !). Et c'est bien sûr dans son propre camp qu'on dézingue le plus l'actuel ministre de l'Économie. La dernière salve est venue de son prédécesseur à Bercy, Arnaud Montebourg, lundi 30 mai. Il a égratigné le positionnement "ni de droite ni de gauche" de son potentiel rival à la présidentielle. "C'est quand même étrange de se définir par une double négation. Pour avancer il faut dire clairement qui on est !", a-t-il lancé.



"Emmanuel Macron, c'est un inspecteur des finances comme Valéry Giscard d'Estaing, comme Alain Juppé, comme Jean-Claude Trichet (l'ancien gouverneur de la Banque de France, Ndlr)", a-t-il poursuivi. Ajoutant : "Macron, c'est le mépris de classe". Avec tout cela, l'actuel ministre de l'Économie est rhabillé pour l'été, l'automne et l'hiver prochain. Pas besoin d'un nouveau costume !