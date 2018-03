publié le 21/03/2018 à 21:37

La journée de grève de jeudi 22 mars s'annonce plus dure que prévue. Pour preuve, la passe d'armes "inédite" entre la CGT et Guillaume Pepy, PDG de la SNCF. La pomme de discorde ? Un courrier électronique attribué au secrétaire général d'une section parisienne de la CGT-cheminots.



Le texte se réjouit du mode d'action choisi - une grève deux jours sur cinq du 3 avril au 28 juin pour contrer la réforme de la SNCF - qui "permet de désorganiser fortement le plan de transport et les travaux". "Est-ce que ça veut dire dégradation des installations, est-ce que ça veut dire vrai-faux acte de malveillance ?", s'est indigné Guillaume Pepy.

Un épisode qui "prouve que les circonstances sont inhabituelles", analyse Alain Duhamel sur RTL, mercredi 21 mars. "Ce qui est en cause, c'est une métamorphose de la SNCF dans une entreprise nationale qui est la plus symbolique de France", poursuit-il. C'est donc un véritable "débat entre l'ancienne SNCF et la nouvelle SNCF qui commence".

Les Français auront un rôle important, d'autant plus qu'il sont "partie-prenante involontaire" dans cette grève qui devrait durer trois mois, "même si il est plus probable qu'elle ne dure pas jusqu'au 3 juin".



Quant à Emmanuel Macron, il n'est pas dénué d'atouts dans ce bras de fer qui s'installe. Il a été élu il y a moins d'un an, ce qui devrait jouer en sa faveur. Mais "il a pris un grand risque en commençant par toute une série de réformes qui ne sont pas populaires avant même une inflexion sociale". Le chef de l'État va donc devoir empêcher la "coagulation des conflits".