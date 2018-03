publié le 19/03/2018 à 19:30

Les leaders du Luxembourg ne sont plus persona non grata en France. Henri et Maria-Teresa, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse dînent lundi 19 mars avec Emmanuel Macron. Pour cette première visite d'État depuis 1978, ils sont accompagnés par le Premier ministre Xavier Bettel.



Dans l'imaginaire collectif, le Luxembourg est associé aux paradis fiscaux et aux sociétés écrans. Faux, réplique-t-il sur RTL. "Le Luxembourg n'est plus sur aucune liste (de paradis fiscaux, ndlr)", se défend-t-il. Comme la France, "nous sommes pour une imposition des Gafa", ajoute-t-il.

L'Europe est au menu des discussions France-Luxembourg. "Emmanuel Macron est une chance pour la France et pour l'Europe. Il a réussi à faire avancer des dossiers. Il fait partie des moteurs européens", résume l'élu du groupe libéral et démocrate, "partant", dit-il dans Le Monde, "pour dépasser le clivage gauche-droite paralysant".

Outre l'harmonisation fiscale, Xavier Bettel discutera aussi économie avec Emmanuel Macron et notamment de l'amélioration des transports et des infrastructures. En effet, plus de 100.000 frontaliers viennent aujourd'hui travailler chaque jour au Luxembourg.