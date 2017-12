Emmanuel Macron souhaite mieux structurer La République En Marche

publié le 08/12/2017 à 07:34

C'est Emmanuel Macron qui, le premier, réclame cette clarification. Lundi 4 décembre au soir, après avoir présidé une cérémonie d'au revoir pour Évelyne Richard (l'organisatrice en chef des voyages présidentiels depuis près de cinquante ans), après avoir reçu les députés de la commission des Affaires culturelles (à qui il a parlé en des mots assez durs de l’avenir de l'audiovisuel public), après avoir reçu l'association des préfets, le chef de l'État - ainsi que l'a révélé La Dépêche du Midi - avait encore un peu d'énergie pour recevoir à dîner à l'Élysée quelques-uns de ses plus proches et plus anciens soutiens politiques pour leur donner quelques consignes précises.



Parmi ses invités, il y avait (sans surprise) Christophe Castaner, le nouveau patron de La République En Marche, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, Richard Ferrand, le chef de file des députés de la majorité, ou encore Stéphane Séjourné, son jeune conseiller politique. Un premier cercle politique à qui Emmanuel Macron a demandé (j'ai pu me le faire confirmer) de mieux structurer le mouvement en vue des prochaines échéances électorales (européennes en 2019, municipales l'année d'après ou plus tard), mais aussi dans la perspective de l'organisation d'un référendum sur les institutions.

Ambiguïté supposé du maire de Saint-Étienne

Première demande du chef de l'État, dans l'idée de renforcer son maillage territorial : la reconstitution du fameux "com pol" (pour comité politique), une sorte de gouvernement informel de sa campagne présidentielle composé d'une cinquantaine de grands élus locaux et des premiers parlementaires l'ayant soutenu. Toujours selon La Dépêche du Midi, Emmanuel Macron aurait aussi clairement insisté sur la nécessité pour tous ses soutiens de clarifier leur situation politique, évoquant notamment le cas du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qu'il souhaiterait voir quitter définitivement le Parti socialiste.

Le signal de rassemblement a été relayé dès le lendemain du dîner par Christophe Castaner, à l'occasion du bureau exécutif du parti qu'il dirige désormais. "Il faut que les grands élus choisissent", aurait-il expliqué en substance dans une allusion, selon un participant, notamment au maire de Saint Etienne, Gaël Perdriau, dont je vous ai déjà parlé. Je vous disais, souvenez-vous, que Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'État, avait peu apprécié qu'il déclare sur RTL, il y a une dizaine de jours, avoir eu l'impression d'assister à un"dîner de cons" le soir où 1.500 maires étaient reçus à l'Élysée.



Elle n'est apparemment pas la seule autour du Président à avoir été surprise par l'ambiguïté supposé de l'élu vis-à-vis de la majorité présidentielle.Gaël Perdriau est un maire Les Républicains qui était jugé jusque-là plutôt "Macron-compatible". Le temps de la clarification est venu.