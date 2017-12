Emmanuel Macron fera des annonces concrètes sur la laïcité en janvier

publié le 05/12/2017 à 08:14

Alors que beaucoup attendent une prise de parole sur le sujet, l'Élysée et Emmanuel Macron en personne ont confirmé ce que croyait savoir un "visiteur du soir" du Président, dont je vous rapportais les propos lundi 4 décembre : quand le chef de l'État parlera de laïcité, "ce ne sera pas seulement pour parler, mais surtout pour faire des annonces concrètes", et notamment en matière de laïcité à l'école. Ce sera fait au mois de janvier, a donc précisé lui-même Emmanuel Macron à une poignée de journalistes, en marge d'une petite cérémonie à l'Élysée.



Dans l'intervalle, le vendredi 9 décembre - date anniversaire de la loi du 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État -, le président de la République recevra les représentants de tous les cultes au Palais "pour peaufiner cette décision", me dit-on. Déjà ce week-end, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pourrait faire quelques premières annonces.