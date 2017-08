publié le 19/08/2017 à 05:20

En chute libre dans les sondages mais sur la plus haute marche du classement. Selon le classement du magazine Fortune, publié chaque année, Emmanuel Macron arrive en tête des personnalités de moins de 40 ans les plus influentes au monde en 2017.



Dans le court portrait mis en ligne par le magazine, Emmanuel Macron est décrit comme "le plus jeune leader français depuis Napoléon". Pour Fortune, sa victoire à l'élection présidentielle a "anéanti le système bipartie qui gouvernait depuis des générations".

Et si dans l'hexagone, le chef de l'État souffre actuellement d'un important déficit de popularité, cela ne devrait guère le contrarier politiquement. "La lune de miel d'Emmanuel Macron est peut-être finie mais après la large victoire de son jeune parti aux élections législatives, ses grandes ambitions semblent être à portée de main", conclut le magazine.



Mark Zuckerber en deuxième position

Le président de la République détrône Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui doit donc se contenter de la seconde place. Arrivée quatrième l'année dernière, Emmanuel Macron grimpe donc sur la première marche et devient le premier Européen élu depuis 2012, comme le rappelait le HuffPost. Serena Williams, célèbre tenniswoman américaine, se classe quant à elle septième.



À noter que seulement deux dirigeants politiques se positionnent dans le Top 10. Outre, Emmanuel Macron, le premier ministre irlandais, Leo Varadkar, se classe cinquième. Médecin de formation, il a pris la tête du pays le 14 juin dernier.