Gouvernement : "Égalité parfaite entre centre gauche et centre droit" selon Alain Duhamel

et La rédaction numérique de RTL

publié le 18/05/2017 à 19:53

Si Alain Duhamel estime que le gouvernement annoncé mercredi 17 mai est dans son ensemble de centre droit, il ajoute que si l'on met de côté les personnalités venues de la société civile, on y retrouve "une égalité parfaite entre le centre gauche et le centre droit". "En ce qui concerne l'économie, c'est le centre droit qui domine", explique-t-il, ajoutant que c'est également le cas dans le domaine international.



La culture et les questions de société sont, elles, plutôt l'apanage de personnalités issues du centre gauche. Il s'agit quoiqu'il en soit, comme nous le rappelle-t-il, du premier gouvernement de centre droit depuis l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974.

Il y a selon notre éditorialiste beaucoup de points communs entre ce gouvernement de 1974 et celui qui a été annoncé cette semaine, comme une "volonté de moderniser" et un "changement de génération". "C'est du 'giscardisme' de gauche ce gouvernement Macron", analyse-t-il, expliquant que lorsque il s'agit "de rassemblement et de renouvellement", cela plait beaucoup aux gens.