Emmanuel Macron est "immature", selon Benoît Hamon

publié le 11/09/2017

La petite phrase d'Emmanuel Macron contre les "fainéants", les "cyniques" et les "extrêmes" n'a pas fini de faire des remous. Trois jours après cette saillie polémique prononcée vendredi 8 septembre devant la communauté française, c'est au tour de Benoît Hamon d'exprimer son indignation.



"Un président de la République ne dit pas cela. On n'est pas né avec Emmanuel Macron dans ce pays ! Ça commence à devenir un peu pénible. Il est sympathique, jeune et surtout immature. C'est un président immature. On ne parle pas comme cela", s'est insurgé le socialiste sur l'antenne de BFMTV, insistant sur le fait que "des opinions contraires" dans une démocratie ne sont "pas seulement le fait d'extrémistes, de fainéants et de cyniques".

Outre cette phrase qui, selon l'Élysée concernait les anciennes personnalités politiques, Benoît Hamon taxe Emmanuel Macron d'"immature" pour l'ensemble de son oeuvre. "Je trouve que c'est immature de passer son temps (...) à consteller l'exercice du pouvoir de symboles du pouvoir personnel et autoritaire", lance le leader du Mouvement du 1er Juillet, passablement agacé par le surnom de "Jupiter" attribué au président de la République.

