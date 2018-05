publié le 08/05/2018 à 20:33

Le président de la République ne craint pas la polémique. Dans le documentaire Macron président, la fin de l’innocence, diffusé lundi 7 mai sur France 3, il oppose les "valeurs" pour lesquelles "le colonel Beltrame est mort" et celles que défendent "les gens qui pensent que (…) le summum de la lutte, c’est les 50 euros d’APL". Quitte à échauffer les esprits.



Une "habitude redoutable", estime Alain Duhamel. "D'une part, il fait ce qu'il dit, ce qui est déjà courageux. Mais, en plus, il dit ce qu'il pense, ce qui franchement téméraire. Quand il l'a dit, il assume et ne rectifie pas", explique l'éditorialiste. Féru d'Histoire, le chef de l'État aurait aussi tendance "à transfigurer la France et puis, quelques fois, à minorer les qualités des Français".

Alors qu' Emmanuel Macron célèbre sa première année à l'Élysée, beaucoup le compare à ses prédécesseurs. "En ce qui concerne la popularité, c'est beaucoup moins bien que George Pompidou et Valérie Giscard d'Estaing mais c'est nettement mieux que Nicolas Sarkozy ou François Hollande", explique Alain Duhamel. Et de poursuivre : "Globalement, il ne se porte pas trop mal en fonction des deux derniers et pas trop bien en fonction des deux premiers".

Un classement qui s'explique par les défauts "très visibles" du chef de l'État. "D'abord l'autoritarisme. Il a horreur d'être contredit et encore plus des contre-pouvoirs. Il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas les syndicats (...). J'espère pour lui qu'il aime bien ses ministres. En tout cas,ils ont intérêt d'être sage et bien dans le rang" , prévient l’éditorialiste.