Macron : "J'ai des ministres qui étaient contre moi quelques semaines avant"

Long entretien télévisé pour Emmanuel Macron ce dimanche 17 décembre sur France 2. À l'occasion de ce questions-réponses avec Laurent Delahousse, le chef de l'État est notamment revenu sur sa volonté de rassembler des profils venus de divers horizons politiques, affichée dès le début de son quinquennat. "La victoire en mai dernier, elle m'oblige sur le plan français à rassembler tous ceux qui sont prêts à faire avancer la France sans état d'âme", a-t-il affirmé.



À cet égard, Emmanuel Macron n'a pas hésité à donner un exemple. "Il y a dans le gouvernement des ministres que j'ai nommé qui étaient contre moi quelques semaines avant. Ça m'est égal. Ils veulent travailler et faire avancer le pays ? Ils sont les bienvenus, on y va.", a-t-il ajouté. Une affirmation qui se vérifie dans les faits. "Je ne vois ni clarté ni projet dans ce que dit Emmanuel Macron", lançait en janvier dernier, au micro de RTL, Bruno Le Maire, l'actuel ministre de l'Économie et des Finances.

La victoire du mois de mai dernier oblige à travailler pour faire avancer le pays fort et vite. #MacronJT20HWE pic.twitter.com/hwkJoilBsD — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 17 décembre 2017

"Ça m'oblige à faire toutes les réformes qu'on doit faire et à garder cet esprit d'efficacité et de justice qui a été le cœur de ma campagne. Et ça m'oblige à aller beaucoup plus fort et vite en Europe et à l'international, parce que nos échecs internationaux nous les payons sur le plan français", a ensuite conclu Emmanuel Macron.