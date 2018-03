Le débat contre Mélenchon sera "un test difficile" pour Philippe, selon Duhamel

publié le 28/09/2017 à 19:29

Le face-à-face entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, jeudi 28 septembre sur France 2, est très attendu. Le Premier ministre devra montrer qu'il a pris la mesure de sa fonction, alors que plus d'un tiers des Français avouent ne pas connaître son nom, selon Le Figaro.



"Le Premier ministre passe un test difficile et important", convient Alain Duhamel, qui dépeint l'ancien maire du Havre comme un chef du gouvernement "complètement atypique", "inédit" et "insolite".

Pour la première fois dans une période hors cohabitation, l'hôte de Matignon "ne vient pas de la même rive politique" que le président. Pour ne rien arranger, Édouard Philippe n'est pas un chef de parti et n'a donc pas de troupes derrière lui. "Enfin, il a affaire à un président de la République de type gaulo-miterrerrandien qui veut exercer l'essentiel du pouvoir" seul, poursuit l'éditorialiste.

Cerise sur le gâteau : l'adversaire du soir du Premier ministre n'est autre que Jean-Luc Mélenchon, dont la qualité de tribun est reconnue de tous, y compris du côté de ses détracteurs. Mais cela ne veut pas dire que l'entretien se déroulera mal. "Les deux hommes s'estiment, ce qui est assez rare entre Mélenchon et un leader de droite", confie Alain Duhamel.



D'autre part, le leader de la France insoumise a commis quelques erreurs lors de son discours en marge de la manifestation contre la réforme du droit du travail, samedi 23 septembre. Après les dérapages, le député souhaite donc "se reconstruire une image plus positive".