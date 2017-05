publié le 07/05/2017 à 19:59

Le débat sur le vote électronique relancé ? Des électeurs d’Issy-les-Moulineaux ont dû patienter ce dimanche 7 mai matin pour participer au second tour de l'élection présidentielle, à cause de dysfonctionnements sur les machines à voter. À 8h, il était impossible d'utiliser ces machines dans 32 des 47 bureaux de vote de la ville, qui permet exclusivement le vote électronique.

Des techniciens sont intervenus pour paramétrer les appareils, ce qui a permis aux électeurs de voter à partir de 9h, selon la mairie. Soit un peu plus d’une heure après l’ouverture officielle des bureaux de vote.

Le ministère de l'Intérieur "saisi" de ces dysfonctionnements

Sur les réseaux sociaux, le conseiller municipal (PS) d’opposition Thomas Puijalon, président d’un des bureaux concernés, a déclaré "saisir" le ministère de l’Intérieur sur ces problèmes de paramétrage. "Il est temps de supprimer ces machines" a tonné de son côté Xavier Iacovelli, premier secrétaire de la fédération PS des Hauts-de-Seine. Les "urnes électroniques" sont utilisées par la ville d'Issy-les-Moulineaux depuis dix ans.

Bug sur les machines à voter d'@Issylesmoul certains bureaux ne pourront ouvrir qu'à 10h. Il est temps de supprimer ces machines non fiable pic.twitter.com/owNOQRgKEm — Xavier IACOVELLI (@iacovellixavier) 7 mai 2017

Une soixantaine de communes concernées par le vote électronique

Sur 36 000 communes françaises, seulement une soixantaine permettent le vote électronique, comme Nevers, Brest et Antony. Cela représente plus d’un million d’électeurs selon Le Parisien.

Le code électoral dispose que "toute commune de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste fixée par arrêté préfectoral" peut se munir de machines à voter. Celles-ci doivent être agréées par le ministère de l’Intérieur.