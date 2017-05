publié le 07/05/2017 à 18:29

Plutôt que de rester chez soi et de ruminer son mécontentement, des abstentionnistes se mobilisent pour exprimer leur voix. Avec un taux d'abstention qui atteint 26%, des Nantais ont pris l'initiative d'ouvrir un bureau de vote uniquement dédié aux abstentionnistes du second tour de l'élection présidentielle, rapporte 20 minutes.



Concrètement, il s'agit, pour ceux qui le souhaite, de "symboliquement glisser un bulletin dans l'urne et remplir un papier pour dire qu'ils ont décidé de s'abstenir", a expliqué l'un des organisateurs de cette initiative originale. Le "bureau de vote" en question est situé à proximité de la préfecture, à Nantes (Loire-Atlantique) et reste "ouvert" jusqu'à 19 heures.

Dans un contexte où l'abstention est la plus importante depuis 1969, le poids de ceux qui refusent de se rendre aux urnes commencent à peser. "L'abstention joue de plus en plus un rôle décisif puisque le vote blanc n'est pas reconnu...", a étayé l'organisateur.

Un autre exemple dans l'Ain

Ce bureau de l'abstention nantais n'est visiblement pas un cas isolé. À Villereversure (Ain), une initiative similaire a été observée par nos confrères du Progrès qui précisent qu'un tel dispositif n'avait pas été mis en place au premier tour. C'est le seul bureau abstention du département, selon le journal.