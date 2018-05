publié le 25/05/2018 à 07:07

Jean-Michel Blanquer entend revoir les sanctions et les punitions à l'école et dans les collèges. Le ministre de l'Éducation nationale doit lancer ce chantier le mois prochain. Son idée n'est pas de revenir à la règle pour se faire taper sur les doigts, je vous rassure.



Non, au lieu de prendre deux heures de colle ou de recopier cinquante fois une phrase - comme ça se fait aujourd'hui -, Jean-Michel Blanquer veut proposer des punitions qui aient du sens. Par exemple, si un enfant ou un ado utilise son portable en classe et prend des photos, il pourrait être amené à faire un exposé sur le droit à l'image. L'idée, donc, c'est d'avoir des punitions pas bêtes et méchantes.

Ce sera donc pour la rentrée. Comme pour l'interdiction du portable, une promesse d'Emmanuel Macron. Là, pour que cette interdiction soit applicable en septembre, une loi (avec un seul article) sera présentée le mois prochain à l'Assemblée. Ce sont les chefs d'établissements qui décideront comment ils appliquent l'interdiction.

Trois options pour le portable à l'école

Pour faire simple, il y a aura trois options. Les enfants des écoles primaires et les collégiens devront laisser leur téléphone éteint dans leur sac pendant les cours ; ou alors laisser leur téléphone dans des boîtes, comme les membres du gouvernement pendant les conseils des ministres du mercredi ; ou enfin carrément interdire d'entrer dans l'école ou l'établissement avec un téléphone.



Cette option-là, la plus dure, a quelques soutiens. L'ancien ministre de François Mitterrand Michel Charasse - aujourd'hui Sage au Conseil constitutionnel - a écrit une belle lettre au ministre de l'Éducation. Il y explique à Jean-Michel Banquer que cette interdiction totale existe déjà dans des écoles en Auvergne, et que ça marche très bien.