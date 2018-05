publié le 22/05/2018 à 19:31

Après Facebook et Twitter, Jean-Michel Blanquer s'attaque à YouTube. Depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Éducation nationale développe et consolide sa stratégie sur la plateforme de vidéos. L’objectif est assez clair : s’adresser aux jeunes.



Afin d'y parvenir Jean-Michel Blanquer s'entour de YouTubers. Selon les informations du Figaro, "un à trois Youtubeurs sont choisis pour chaque sujet en fonction de la taille de leurs chaînes - entre 100.000 et 600.000 abonnés - et de leur image auprès des lycéens".



Il ne s'agit pas d'un coup de communication ponctuel, mais d'une "méthode devenue indispensable pour le ministre, qui est 'une star en politique, mais un inconnu chez les jeunes', d’après l’un de ces vidéastes", ajoute le journal. Depuis deux ans, le ministère démarche des dizaines de YouTubers, rémunérés entre 3.000 et 8.000 euros pour une vidéo de huit minutes. Beaucoup de thématiques sont abordées dans ces vidéos, comme l’accès à l’université, l’engagement citoyen, le harcèlement scolaire et surtout la réforme du bac.

Jean-Michel Blanquer se prête aussi au jeu : tout seul, face caméra, comme n’importe quel YouTuber. Ces vidéos ont toutes un point commun, elles commencent toujours par une petite séquence décontractée.

Et le ministre est comme tous les internautes. Parfois quand il commence une vidéo, il y a un faux départ.

