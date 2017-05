publié le 15/05/2017 à 23:10

Le nouveau premier ministre Edouard Philippe est comme beaucoup il tweete, il like et il le fait sans langue de bois.Edouard Philippe est un twittos modéré, à l'heure où nous écrivons ces lignes on compte : 1.922 tweets. 36.000 abonnés et 247 likes, ces petits tweets qu’on favorise parce qu’on les aime bien.



Ce qui est intéressant c’est de se plonger dans les anciens messages pour comprendre sa ligne politique. Il sait se faire très critique : "Fin de quinquennat désastreuse mais salut républicain et amical à @BCazeneuve qui a le sens de l'État et qui limitera, je l'espère, la casse", tweetait-il le 6 décembre 2016.

Édouard Philippe n’aime pas attendre, en 2013 il lâchait : "Au ministère depuis 30 minutes... Et personne... Ou comment perdre son temps. #lapolitessecestpasmaintenant". Pour le reste : beaucoup de politique locale, des interviews et des chroniques. Mais dans les "likes", on trouve des sélections savoureuses.

Des "likes" sans concession

Édouard Philippe a par exemple aimé ce tweet fleuri de François Morel : "Dupont-Aignan a été traité de 'trou du cul'. C'est impropre. Il n'en a ni la chaleur ni la profondeur". C’était le 29 avril 2017... Ou encore un tweet d’Arnaud Robinet, le maire de Reims qui lançait : "Perso je préfère le sens de l'intérêt général que le sens commun". Pas un amoureux de la ligne Fillon donc.



Il a aussi aimé cette citation de Maupassant : "Quand fera-t-on de la politique de bonne foi au lieu de faire de la politique de parti ? Jamais sans nul doute car le seul mot politique semble être devenu le symbole de mauvaise foi, arbitraire, perfidie, ruse et délation". Peut-être un indice sur sa façon de vouloir gouverner.