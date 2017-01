ÉDITO - Invitée de RTL lundi 16 janvier, la présidente du Front national s'est prononcée contre l'accès gratuit à l'école pour les enfants d'immigrés.

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 17/01/2017 à 13:47

"Tous les enfants mineurs présents sur le territoire français doivent être scolarisés sans condition de régularité de séjour de leurs parents ou de leurs responsables légaux : c'est la loi", rappelle Pascal Praud. "Le droit à l'école est un droit fondamental", insiste-t-il. "J'écoutais Marine Le Pen hier (lundi 16 janvier sur RTL, ndlr). Elle rappelle qu'aux États-Unis la situation est différente, ce n'est pas une raison pour modifier l'école en France", fait remarquer le journaliste.



"Ces derniers mois, des dizaines de milliers de migrants et de demandeurs d'asile, dont un nombre sans précédent d'enfants, ont quitté leur pays", constate-t-il. "Les écoles françaises ne sont absolument pas prêtes pour aider ces élèves immigrés à s’intégrer dans leur nouvelle communauté. Est-ce pour cette raison qu'il faut changer la loi ? Précisément non", estime Pascal Praud.



"C'est sans doute la meilleure manière de s'intégrer, la plus efficace, celle qui prépare l'avenir, et qui fera que dans dix ans ces enfants ne partiront pas pour la Syrie faire le jihad", soutient le journaliste. "Celui qui ouvre une école ferme une prison : je préfère Victor Hugo à Marine Le Pen", conclut-il.