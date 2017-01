INVITÉ RTL- À l'occasion des 30 ans d' Erasmus, Jordan Goulet, étudiant, est venu présenter son ouvrage "La vie Erasmus vue de l'intérieur, le guide pour les étudiants, leurs familles et les curieux"

> L'invité de RTL Petit Matin du 09 janvier 2017 Crédit Image : AFP Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Erasmus, programme à la renommée internationale, qui permet aux étudiants français et européens de pouvoir voyager dans le cadre du cursus scolaire, fête ses 30 ans . À cette occasion, Jordan Goulet, étudiant de 24 ans est l'auteur d'un ouvrage intitulé, La vie Erasmus vue de l'intérieur, le guide pour les étudiants, leurs familles et les curieux.



Erasmus est l'occasion de vivre une expérience particulière comme l'explique Jordan Goulet parti en Finlande dans le cadre du programme , le plus impressionnant est surtout "la rencontre d'étudiants étrangers grâce à laquelle on voit qu'il existe un grand sens du partage et de la communauté, l'entraide entre étudiants Erasmus est vraiment présente". Et ce jeune auteur recommande à tous les jeunes de vivre cette expérience, "c'est une grande perspective d'avenir, que cela soit pour trouver un emploi mais aussi dans un contexte d’ouverture d'esprit, dans l'acceptation de l'autre", explique-t-il.



Dans le guide que propose Jordan Goulet, il promulgue de nombreux conseils mais le plus important est que "même si vous êtes timide et que vous avez peur, faites Erasmus! Cela peut changer toute une vie et peut remettre en question votre avenir et forcément dans le bon sens".