REPLAY - INVITÉ RTL - Jean-Claude Carle, sénateur Les Républicains, met en cause l'efficacité des 60.000 postes d'enseignants créés lors du quinquennat de François Hollande.

> Éducation : les départs des professeurs ont doublé en quatre ans Crédit Image : JEAN PIERRE CLATOT / AFP Crédit Média : Marc-Olivier Fogiel Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Un boom des démissions des enseignants ? Le sénateur Les Républicains Jean-Claude Carle est le coauteur du rapport budgétaire parlementaire sur la démission des enseignants. Selon ce rapport, le taux de départs des professeurs a doublé en quatre ans. Un sujet "inquiétant" pour le sénateur de la Haute-Savoie et qui pourrait devenir un vrai débat sur l'éducation lors de la campagne présidentielle en 2017.



Jean-Claude Carle pointe notamment du doigt le nombre de démissions des enseignants stagiaires qui "a été multiplié par trois, passant de 1 à 3%". Il met en cause l'efficacité des 60.000 postes créés lors du quinquennat. "Bon nombre de jeunes et en particulier de jeunes filles qui rentrent dans ce métier ne le font, non pas par vocation comme c'était le cas il y a quelques décennies, mais parce qu'il y avait une opportunité. Notamment du fait de l'appel d'air qui a été fait par la création de 60.000 postes. Et ils se rendent compte que c'est peut-être plus difficile que ce qu'ils avaient imaginé", explique-t-il.



Le sénateur évoque également une profession "pas très bien rémunérée". "Aujourd'hui, les professeurs d'écoles, sont les parents pauvres de l'Éducation nationale", ajoute-t-il. Selon lui, "cela montre la mauvaise voie qu'a pris l'Éducation nationale, c’est-à-dire de régler les problèmes par le quantitatif, alors qu'il faut le faire par le qualitatif. Le budget de l'Éducation nationale a doublé en 20 ans, pour atteindre aujourd'hui 68 milliards d'euros. Les résultats ne se sont pas améliorés, ils se sont même détériorés, parce que c'est une mauvaise répartition, une mauvaise ventilation des crédits. Il faut redéployer aujourd'hui du secondaire vers le primaire, car tout se joue quand un enfant atteint ses 7 ans. C'est là où il faut mettre les moyens. Il faut des enseignants formés et mieux rémunérés".

L'Éducation nationale relativise ces chiffres

De son côté, l'Éducation nationale relativise ces chiffres et précise que la masse globale des démissions reste extrêmement faible, de l'ordre de 0.1%. Pour eux, la comparaison est un non-sens. Les syndicats non plus n'ont pas l'air alarmiste. Pour le SNUipp (le Syndicat National Unitaire des Instituteurs et Professeurs des écoles et PEGC), comme il y a eu plus de recrutement, mécaniquement, il y a une proportion plus importante de démissionnaires.